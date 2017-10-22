女友被騙成警示帳戶 男釣魚、中壢警扮宅配人員助攻成功逮車手

中壢警扮宅配人員成功逮捕賴姓車手。（記者李容萍翻攝）

2017-10-22 14:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市孫姓男子不甘心女友受騙，主動與詐騙集團聯繫，在寄出資料後向警方報案，由中壢警分局興國派出所員警昨天偽裝成宅配人員逮捕詐騙車手，起出金融卡、讀卡晶片機等證物，並循線向上追查。

警方接獲陳姓女子偕同孫姓男友報案指稱，10月初在網路上遭代辦貸款歹徒騙走存摺成為警示帳戶，陳女受騙後，孫男主動聯繫詐欺集團假意辦理貸款，在以包裹寄出冥紙給詐欺集團後，立即報警偵辦，由於歹徒採隨機地點交付，因此警方偽裝成物流人員，前往指定地點送貨，並於周邊埋伏。

昨天上午10時30分，賴姓嫌犯（19歲）1人搭乘計程車前往約定地點領貨，員警佯裝送貨人員請賴男簽收，確認他就是詐欺車手後，立即將他逮補，更在其指引下，前往一處旅館房內查扣金融提款卡81張、變更晶片密碼讀卡機、行動轉帳機等物，至於計程車司機經清查後無涉及不法，經製作筆錄後請回。

警方指出，賴嫌供稱，每日以2000元的代價受雇於詐騙集團從事人頭帳戶金融卡收受，並於試卡後前往提款機操作提領詐騙款項，置放於約定地點後離去，全程未與詐騙集團人員接觸，平時則等待集團以電話指示行動，並不知道對方真實身分，因為覺得賺錢輕鬆又迅速，才會故技重施卻遭警方查獲。全案訊後依詐欺罪嫌送辦。

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