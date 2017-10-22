抱著愛犬逃跑被逮 這名毒蟲的苦衷令人傻眼

許男從頭到尾都小心的抱著愛犬深怕牠受傷。（記者許國楨翻攝）

2017-10-22 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕許姓毒蟲日前帶著愛犬搭乘友人自小客外出遇警攔查，先是假裝配合隨即抱著愛犬逃竄，被追上逮捕起出毒品，員警調侃許男要不是抱著小狗跑搞不好還不容易壓制，許男才說女友因為毒品案目前被收押中，如果小狗有任何閃失會被罵死，還再三叮嚀友人務必記得買狗食給愛犬吃，讓警不禁啼笑皆非。

台中市警局保安大隊第一中隊當晚巡經進化路，發現一部自小客任意變換車道還跨越雙車道行駛攔查，要求38歲的柯姓駕駛以及分別36歲、40歲的許姓、蘇姓乘客一併下車受檢時，許男隨即轉身將車內的白色比熊犬抱在身上，但是單手在掏證件時卻不斷發抖，還強調因為抱著狗所以手才會抖。

員警直覺有異，隨口問包包內有無違禁品，許男表示絕對沒有卻不斷閃躲，最後轉頭過假裝要將小狗交給同車蘇男，但一個轉身隨即抱著愛狗拔腿狂奔，員警立即追逐並將許男壓制逮捕，並在其背包內起出4包海洛因、3包安非他命等毒品及吸食器。

期間許男還要員警小心不要壓到愛犬，從頭到尾都小心的抱著愛犬深怕牠受傷，員警調侃許男要不是你抱著牠跑，搞不好還不容易壓制，許男才說，因為這隻比熊犬是他跟女友一起養的，不過女友因為毒品案目前被收押中，曾交代要特別照顧牠，如果有任何閃失會被女友罵死。

最後，同車友人柯男要離開警局時詢問是否要幫許男買些吃的，許男表示不用，倒是再三叮嚀柯男務必記得去買2罐西莎狗食給比熊犬吃，讓警方聽了不禁啼笑皆非，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

白色自小客被警方攔查。（記者許國楨翻攝）