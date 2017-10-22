竹市長盃義消競技比賽 表揚資深義消讓城市更幸福

每屆新竹市長盃義消競技比賽，就是為下次全國義消競技大賽提早準備。（記者蔡彰盛攝）

2017-10-22 13:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市上午舉行第8屆市長盃義消競技比賽，並頒發服務年資滿10以上績優義消人員199人，市長林智堅感謝義消弟兄平時犧牲家庭時間，不斷訓練來提升救災技能，期盼更多熱心民眾一同加入義消行列，共同創造幸福城市。

每2年1次的市長盃義消競技比賽，今於香山綜合運動場舉行，由12個義消分隊組隊，競賽選手約200人、義消人員約600人，競賽項目包含基本繩結競賽、消防衣帽鞋及空氣呼吸器著裝競賽、負重救生競賽及小幫浦射水競賽等4個主要項目，及婦女義消人員二人三腳、薪火相傳等2項趣味競賽，盼藉由比賽選拔優秀義消選手，備戰內政部每2年舉行1次的全國義勇消防人員競技大賽。

「救人工作很難戒得掉！」66歲的資深義消第二大隊大隊長柯錫棋說，投入義消工作，源於救人的簡單念頭，在家人支持下奉獻心力救災，一做就是41年，更於去年獲「全國義消楷模鳳凰獎」最高殊榮。他也分享民國86年聯瑞火警，園區密閉式廠房，火勢悶燒，再加上現場瀰漫著濃濃化學味，搶救2天才撲滅，讓他印象深刻。

此外，年資最深的是81歲，擔任第一大隊救生分隊顧問團長吳福財，起先是擔任義消隊員，但因工作忙碌轉為出錢的顧問，一當就是50年。

63歲的第二大隊副大隊長梁清棋，民國75年加入義消，曾參與南門醫院宿舍、華夏玻璃等重大火災搶救，921大地震時更自願前往南投台中支援救災，他表示，「家人的支持是動力來源」，他多次擔任新竹市義消競技比賽領隊，帶領大家在負重救生、著裝等項目奪得單項冠軍。

義消總隊長鄭宏輝表示，義消們為不斷創新及自我突破競賽成績，透過持續訓練、鍛鍊各項體能及技能突破自我，每屆市長盃義消競技比賽即為下次全國義消競技大賽提早準備，肯定義消同仁在競賽中精益求精與奮鬥精神。