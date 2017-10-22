苗警打擊黑幫 陳家欽頒破案獎金

苗栗警分局打擊黑幫有成，警政署長陳家欽（左三）到分局致贈破案獎金，由偵查隊長徐李清（右二）代表接受。（記者張勳騰攝）

2017-10-22 13:14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局苗栗分局破獲苗栗縣謝姓兄弟檔仗竹聯幫雷堂福苗分會名義，跨縣市共同籌組暴力恐嚇取財集團。警政署長陳家欽今天到苗栗警分局頒發2萬元破案獎金，肯定苗栗警方的整合科技及鑑識的辦案能力，成功瓦解黑幫。

陳家欽認為幫派糾紛，最擔心後續的相互報復，第一時間掌握原因動機很關鍵，苗栗分局於3月10日案發後，迅速逮人起槍，且持續蒐證，執行治平專案檢肅黑幫，有效壓制氣焰，「做的非常好！」

刑事警察局中部打擊犯罪中心、苗栗縣警局等單位，執行第五次全國掃黑行動，掃蕩統促黨六堂一隊；19日偵破以謝姓男子為首暴力討債集團，逮捕謝姓兄弟檔及另4名成員，查出他們仗勢竹聯幫雷堂福苗分會名義，跨縣市共同籌組暴力恐嚇取財集團，涉嫌多起暴力犯罪，讓被害人心生畏懼，警方起出大批改造槍彈、武士刀等物，將6人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損及組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

陳家欽今天中午到苗栗警分局頒發破案獎金，苗栗縣警局指出，苗栗縣全縣建置3千多支監視器，妥善率全國第一，這次逮捕竹聯幫雷堂福苗分會成員，不讓幫派坐大，歸功於運用科技及鑑識能力。

陳家欽對苗栗警分局運用高科技及偵辦重大刑案的整合能力，給予肯定，期勉繼續加油，全力打擊不法。