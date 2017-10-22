超商店員搬貨未鎖收銀機 她偷走34張千元大鈔

趁店員搬貨，女子打開收銀機偷34張千元大鈔。（翻攝臉書「爆料公社」）

2017-10-22 13:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區一名女子到超商佯裝要買一箱礦泉水，趁著店員到倉庫搬貨打開收銀機，偷走3萬4000元，等店員發現後，女子已經不知去向。超商店員把女子行竊過程影片PO上臉書「爆料公社」提醒大家小心，也懊惱「忘了鎖機台，是我的錯」！

影片中，這名身穿灰色衣服，背著黑色包包的長髮女子，鬼鬼祟祟的站在超商櫃台內，伸手試著拉了一下收銀機，發現沒上鎖，當她再拉開一點縫隙後，就像是擔心會被發現不時轉頭朝店裡觀望，確認沒人盯著她看就自行拉開收銀機，抓走一把千元鈔。

超商店員表示，這名灰衣女子趁著超商內只有一名店員值班，先是說要買一箱水支開店員進倉庫搬貨。店員回憶當時店裡還有其他客人，匆忙進倉庫搬水，忘了將收銀機上鎖。因為她抽走一大疊，全部拿走店員回櫃台時相當傻眼。

店員事後已經報警，希望能夠抓到這名女子，也將犯案過程在網路上公佈，要提醒其他超商注意，別被同樣的手法給騙了。

中壢派出所所長黃一航表示，此案犯嫌佯裝購物，趁超商店員補貨疏於將收銀機上鎖之際，竊走新台幣3萬4000元，這起超商竊案發生在18日下午2點多，女子支開店員後跑進超商櫃台打開收銀機，抓走一疊千元鈔後離開現場，等到店員發現金額短少，3，，調監視器一看才發現遭對方調虎離山。