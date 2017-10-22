法籍學生來酒駕被逮 竟踹警吐口水襲擊

2017-10-22 13:04

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕今日淩晨2時許，23歲法國籍男子派翠克（音譯）酒後騎機車行經基隆市安一路時，因車身搖晃，被警方攔查。派翠克下車後，拒絕酒測，企圖逃逸，被警方壓制後，帶回偵訊。警員詢問車輛來源時，派翠克竟用法語回答，直到通譯人員到達才改口說英文。偵訊期間，派翠克竟用英文辱罵警員，還出腳傷人，被警方妨害公務罪移送法辦。

基隆市警四分局中山路派出所警員，在派出所外發現騎車搖晃的派翠克，立刻追向前示意，要他停車受檢。派翠克停下車後，不願配合酒測，反而想逃往附近的小巷內，被警方壓制。警方詢問派翠克機車來源時，對方卻用法語回答，警員只好將他帶回派出所，並請通譯人員協助，沒想到通譯人員一到場，派翠克卻改口說英文，偶而還會說幾句中文，讓警員們非常氣憤，直說「真的是吃人夠夠（台語）」。

警方初步調查，23歲派翠克以學生身分多次來台學習中文，住在台北市區，昨日來基隆找女友，酒後騎著女友的車想要回台北的住所，結果被攔查。派翠克堅持不願接受酒測，警方立刻開出9萬元罰單，並連繫其女友到派出所協助說明。

派翠克在派出所內，不時用英文罵髒話，還踹派出所的辦公桌，導致電腦螢幕敲傷，甚至出腳攻擊警員，行徑惡劣。

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