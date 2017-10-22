騎士遭撞飛約10米 行駛中的工程車「接住」

重機騎士被撞飛，摔落在距離約10米的工程車上。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-10-22 12:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市玉井區台3線上昨天發生離奇車禍，1部重機與轉彎的的轎車擦撞，騎士被撞飛約10公尺，正好落在一旁行駛中的工程車後車斗上，所幸騎士因未直接摔至地面，傷勢並不嚴重，對於工程車「接得這麼準」，圍觀民眾稱奇，有的則認為是神明保佑。

玉井警方初步調查，當時33歲的陳姓男子騎重機在台3線中正路上，由玉井往楠西方向前進，38歲的楊姓女子開著轎車則是從楠西往玉井方面，於交叉路口要左轉大成路時，發生擦撞，釀成這起離奇意外。

2車擦撞後，陳姓騎士遭撞飛，但未落到地面，而是掉在行駛於外側車道的工程車後車斗上，被道路施工標示牌卡住，工程車上的人員嚇了一跳，趕緊靠邊停，協助救援。

玉井消防分隊獲報趕往搶救，熱心民眾也以螺絲起子將標示牌拆解，順利讓騎士脫困，打火弟兄緊急將陳男送往醫，初步檢查，他的脊椎、骨盆、雙腳等部位疼痛，但意識清楚，傷勢不算嚴重。

附近住戶目測，擦撞處與工程車距離約10米，騎士的「落點」，相當巧合，由於轎車的車頭，以及重型機車都嚴重毀損，有民眾認為因為工程車接得準，騎士被撞飛後有了緩衝，減輕傷勢。

至於駕駛轎車的楊女，則右胸挫傷，但也無大礙，玉井警方表示，這起交通意外，轎車轉彎未停等，或重機未留意車前狀況，以及是否車速過快等，相關肇責將再進一步釐清，也呼籲民眾，進入山區後，若路況不熟，放慢車速，以策安全。