店家3分鐘被偷2衣 警民合作逮2賊

王女菜市場偷衣服，落網瞎扯雙胞胎妹妹偷的，被警方當場戳破謊言送辦。（記者陳文嬋翻攝）

2017-10-22 12:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楠梓警分局今表示，高市蔡姓女子於楠梓區1處菜市場賣衣服，10月15日當天被偷2件衣服，警方據報調閱監視器畫面，赫見2名女賊前後上門偷衣，整個過程只差3分鐘，沒想到2賊食髓知味，19日及20日再度登門消費，警民合作陸續逮2人，其中王姓女賊一度瞎扯雙胞胎妹妹偷衣，被警方當場戳破謊言，她才道歉認栽被送辦。

警方調查，蔡姓女老闆於楠梓警分局對面菜市場租店面賣衣服，今年10月15日上午10時許，發現店內衣物被偷，經調閱監視器畫面，發現2名女賊登門行竊，蔡女指認是常客，楠梓所長蔡世聰立即派員埋守查緝。

沒想到2賊食髓知味，王女於本月19日9時許、羅姓菲律賓籍勞工於本月20日8時許，同樣穿著做案衣服，再度登門消費，蔡女與埋伏員警眼尖發現，合力逮捕菲律賓籍羅姓女外勞（37歲）、王女（61歲歲）2人，並起出被偷的2件衣服。

警方表示，王女狡猾一度否認犯行，經警方出示她行竊的監視器畫面，她竟辯稱那人不是她，瞎扯是雙胞胎妹妹犯案，但警方調閱戶役政資料，查出她根本沒有妹妹，當場打臉搓破謊言，王女才啞口無言，認錯坦承犯案，2人均稱因喜歡衣服，又不想自掏腰包，才會起歹念偷竊。

警方指出，2賊事後要賠償蔡女，但蔡女霸氣不接受和解，強調每件衣服均一價1萬元，認為小偷應接受法律制裁，才能以正視聽，不接受事後賠償；警訊後將2人依竊盜罪嫌偵辦。