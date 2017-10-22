毒蟲半夜躲警察 逆向騎車藏身貨車旁…沒用

李男逆向騎車躲到民宅前貨車旁仍被警方揪出。（記者許國楨翻攝）

2017-10-22 11:58

〔記者許國楨／台中報導〕李姓毒蟲大半夜騎車在路上趴趴走，因左右搖晃被巡邏行經的員警一度以為是酒駕盯上，未料李男因心虛竟逆向騎車到一處民宅前還躲到貨車旁企圖逃避查緝，欲蓋彌彰舉止更讓警方起疑攔查，連帶讓身上的安毒及吸食器一併露餡被查獲。

台中市第三分局正義派出所警員林其賢、朱國彰前天深夜3時巡邏行經南區五權南路、五權南一路口時，發現一名機車騎士騎車搖搖晃晃迎面而來，由於路上當時僅有該部機車隨即引起員警注意一度以為是酒駕準備攔查。

此時42歲的李姓騎士也驚覺被盯上，顧不得交通安全立即逆向騎車到五權南路上一間民宅騎樓停放，隨即躲在一輛貨車旁左顧右盼，怪異舉止被員警看在眼裡上前盤查，詢問他為何大半夜路上趴趴走還逆向騎車前來此民宅時，李男也支支吾吾不願透露。

警方直覺有異進一步檢查其隨身攜帶物品時，李男因擔心身上毒品被發現，慌亂中將安毒及吸食器丟棄一旁路邊想籍此躲避查緝，殊不知其一舉一動早被警方鎖定並全程錄影當場查扣，李嫌起先失口否認為其所有，見罪證確鑿只好乖乖配合調查。

打零工為生的李男供稱，因半夜睡不著才騎車外出兜風，沒想到反被警方盯上讓身上毒品露餡；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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