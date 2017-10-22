退休被詐騙 雇8、9年級生當車手

車手前往盜領時，戴口罩犯案，但仍被警方查出身分。（記者張勳騰翻攝）

2017-10-22 11:45

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣一名退休的63歲徐姓男子，今年6月間，被詐騙集團以假冒地檢署檢察官等公務員名義，指他涉及刑案，需要將其金融卡交付監管的手法，他的帳戶被陸續盜領破百次，金額高達510萬多元。苗栗警分局受理報案後積極偵辦，陸續逮捕10名車手，均為8、9年級生，最小的才16歲，警方擴大偵辦，查出該集團共涉及5件詐欺案，詐騙金額達1919萬餘元。

警方說，徐男接獲詐騙電話時，不疑有他，於6月間將郵局及銀行的金融卡交予詐騙集團，詐騙集團得手後，在新北市及桃園市等地陸續盜領破百次，徐的帳戶款項，幾乎被提領一空。

苗栗警分局接獲報案後，隨即報請苗栗地檢署指揮偵辦，將嫌犯所使用的監管文書，交由鑑識人員採集可疑跡證，同時於案發地點、盜領等地點調閱附近所有監視器分析、比對。

警方循線查獲涉案的林姓男子（22歲） 、邱姓男子（23歲），並由此2人擴大追查出陳姓（23歲）、潘姓（21歲）、涂姓（21歲）、楊姓（21歲）、王姓（19歲）、洪姓（21歲）、陳姓男子（18歲）及吳姓少年（16歲）等8名共犯。

警方說，這10人均坦承當車手前往提款，另行供出4案發生於苗栗縣頭份市及高雄市的詐騙案，詐騙不法所得達1919萬餘元，惟他們供稱，所詐騙金額均交由上手。全案今天依詐欺罪、偽造公文書等罪嫌函送法辦。

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