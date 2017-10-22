自導自演丟車記 想詐領保險金反吃官司

2017-10-22 11:24

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子日前買了一輛中古車並投保竊盜險，接著趁著下雨天穿雨衣步行到停車地點開走車子再向警方謊報遭竊，企圖藉此詐領保險金賺取價差，但他忘了犯案後曾騎乘媽媽名下的機車被過濾路口監視器的警方識破，進一步揪出竊嫌就是報案的陳男本人，這下偷雞不著蝕把米，反吃上詐欺等官司被送辦。

警方調查，50歲陳男今年7月間以46萬元購入一輛中古車並投保60萬元的丟車賠車竊盜險，8月底趁天雨及夜間視線不佳時，步行到自家附近的自小客停放處，接著開往東區一處人煙罕至的空地停放，9天後再向第一分局大誠分駐所報案車輛遭竊，自以為神不知鬼不覺的陳男為了誤導員警偵辦方向，還刻意強調車剛買不久就被偷，一定是車行或前車主搞的鬼。

但辦案經驗豐富的警員陳永祥、李晉安認為該車辨識度高，直覺案情並不單純，到場細心勘查後，發現一名身穿雨衣、頭戴安全帽步行到車輛附近的男子涉有重嫌，但因天雨、視線模糊難辨，案情一度陷入膠著。

惟陳員等人並不氣餒，分頭擴大上百支路口監視器的調閱範圍，經交叉分析比對竊嫌偷車後騎乘的機車，竟是陳男母親名下所有，進一步揪出竊嫌就是報案的陳男本人，為了詐領保險金而自導自演的失車記。

只是陳男到案後原矢口否認，直到員警攤開所有跡證才坦承因為投資又經商失利，一時異想天開打算以投保竊盜險方式賺取價差利益，警方通知保險公司前來協助調查時，保險員表示依該車現值僅能理賠42萬元，陳嫌一聽就算順利得手還會倒貼4萬元後當場傻眼，直呼千這下沒賺到還吃上官司，真是得不償失；訊後全案依偽造文書、詐欺等罪嫌送辦。