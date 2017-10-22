中秋連涉2搶案 無業男落網認栽

唐嫌騎著懸掛失竊車牌的機車犯案行蹤，被路口監視器清楚拍下。（記者蘇福男翻攝）

2017-10-22 10:54

〔記者蘇福男／湖內報導〕高雄湖內區中秋節傍晚時分，連續發生2起機車搶奪案件，湖內警分局過濾近百支監視器，鎖定40歲唐姓男子涉有重嫌，唐嫌坦承無業欠債鋌而走險，全案依搶奪、竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，唐嫌有搶奪、竊盜、毒品等前科，本月4日中秋節當天下午4點多，騎著懸掛失竊車牌的機車，在湖內區中山路一段加油站前，搶奪1名正停待轉婦人脖子上金項鍊，但未得逞，隨即往西方向逃逸躲藏。

7點左右，唐嫌行經湖內區保生路、湖中路巷口，發現55歲薛姓水果攤老闆娘脖子上，有1條約7錢重（值2萬7000元）的金項鍊，於是佯裝顧客挑選水果，趁機搶走金項鍊後逃逸。

警方調閱路口監視器，發現唐嫌騎機車犯案行蹤，但因機車懸掛失竊車牌，增加偵辦難度，警方專案小組先過濾近百支路口、公司、住家監視器，勾勒出犯嫌行經動線，研判應有地緣關係，經清查轄區治安顧慮人口，發現唐嫌涉有重嫌。

警方再查訪路竹、湖內和台南市銀樓，發現曾有1名署名朱X田的男子在台南某銀樓有典當紀錄，經比對供述特徵與唐嫌相似，警方在蒐集相關事証後，向橋頭地檢署及橋頭地方法院聲請拘票、搜索票，到唐嫌租屋處將他查緝到案。