婦人稱分手談判「遭控制」 三通電話讓前男友無罪

2017-10-21 23:54

〔記者王捷／台南報導〕邱姓婦人與賴姓男子原是男女朋友，2年前邱女想分手，賴男不甘心，傳簡訊要求邱女到住處談判，讓一切有個「N頂（END）」，豈料事後邱女卻告賴男妨害自由，她供稱，被賴男拿水果刀恐嚇，扒光衣服朝她頭爆打，但經調查，邱婦「遭控制」時，手機雖在身邊卻沒有報警，反而打了三通電話談生意、與前任丈夫聊天，這三通電話讓賴男一、二審都無罪。

邱婦與賴男在2年前交往，不過邱婦在判決書中供稱，是因為受不了賴男不斷有新歡，才決定分手，不過賴男疑似不甘心，用訊息互相傳了些不好聽的話，大概都是說，以後面見就是仇人，希望邱婦將他贈送的戒指返還。

邱婦供稱，她起初決定要用郵寄的方式，將戒指寄還，不過賴男執意要見面，她很不願意要求要在公眾場所會面，不過賴男執意要在賴男家中會面，且還傳訊息要稱要讓一切有個「N頂」，她才前往賴男家。

不過事後邱婦對賴男提告妨害自由，她供稱，她當天下午4時許，去了賴男家後，賴就拿著一把水果刀，逼她脫光衣服、到二樓房間，控制她的行動，直到賴男的兒子在晚間10時許返家時，她才獲得釋放，她趁著空檔傳訊息給朋友，自稱遭到控制，也請朋友出面作證。

沒想到，經過調查後還發現，邱婦不只傳訊息給朋友，在「被控制」的時間，還接了三通電話，其中兩通通話超過一分鐘，三通電話中一通是客戶的電話、一通是自己經營飲料店的員工、一通則是之前的丈夫，這一點讓法官有點懷疑，賴男因此在一審、二審都無罪。