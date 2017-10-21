10/21 今彩539頭獎開出2注！大福彩、大福獎均摃龜

2017-10-21 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月21日）開獎的第106000084期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000252期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，由新北市土城區學府路一段258號的「穩穩賺電腦彩券行」及台北市萬華區西園路一段190號的「昌弘彩券行」開出。

第106000084期大福彩中獎號碼為：「10、12、14、18、19、29、38，特別號35」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共73注獲得，每注可得4000元；肆獎共1277注獲得，每注可得400元；普獎共1萬116注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎2注獲得，每注可得10萬元。

第106000252期今彩539中獎號碼為「12、17、26、27、34」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共210注獲得，每注可得2萬元；參獎共7345注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5144注獲得，每注可獲得50元。

第106000252期39樂合彩中獎號碼為「12、17、26、27、34」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共310注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬739注中獎，每注可得1125元。

第106000252期3星彩中獎號碼為「268」，正彩共51注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000252期4星彩中獎號碼為「3235」，正彩共225注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」