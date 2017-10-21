男開百萬奧迪自撞電桿 酒測值高達1.02

萬姓男子駕百萬名車，酒後失控衝入民生社區圓環，直到撞上電線桿才停下，酒側值高達1.02MG/L。（記者陳恩惠翻攝）

2017-10-21 19:58

［記者陳恩惠／台北報導］台北市萬姓男子，酒後開著奧迪百萬名車，在行經台北市民生東路五段的圓環附近時，突然失控自撞圓環的電線桿，強大撞擊力道讓房車車頭嚴重毀損，幸好駕駛僅受輕傷，警方到場對他進行酒測，發現酒測值高達1.02MG/L，訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦，台北市松山警分局再次呼籲，駕駛朋友如果飲用含有酒精成分的食物，絕對不要開車，以維行車及個人安全。

松山警方說，本月16日深夜，三民派出所接獲民眾報案，指稱位於北市松山區民生東路5段圓環，有部車子撞上電線桿，警網趕到，發現車輛直接衝入民生社區圓環內，車頭當場撞毀，萬姓男子呆坐駕駛座內，身上無明顯傷勢，臉部通紅，混身酒味，初步清查車內無其他違禁物品，立刻通報消防局119救護人員到場，先將萬嫌送醫診查。

松山警方調閱監視器，發現萬嫌由中山區駕車返家途中，行經民生東路的圓環時，並未減速慢行，以致左轉時失控反倒高速駛入圓環內，撞上電線桿才停下，經現場處理交通分隊員警在空軍總醫院，依規定對萬姓駕駛人實施呼氣酒精濃度檢測，發現他的酒測值高達1.02 MG/L。警訊後依公共危險罪帶回派出所內偵辦並移送台北地檢署複訊。