擅自散布私密影像 87％民眾贊成加重刑罰

2017-10-21 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕隨著攝影器材、技術的進步，網路上隨處可見遭到惡意外流的性私密照與影片，婦女救援基金會日前針對這種「數位暴力」進行調查，發現有高達87%的受訪者認為，台灣應針對「未得同意散布性私密影像」行為加重刑罰。

據《新頭殼》報導，昨天於「數位時代中的性別暴力─以性私密影像外流為核心」研討會中公布的調查結果顯示，1138位受訪民眾中，有46%男性及34%女性經雙方合意或自拍、攝製過性私密影像，且21%女性拍攝時仍未成年、7%女性曾遭偷拍；但由於台灣現行法令對於「未得同意散布性私密影像」行為，多以《散布猥褻物品罪》、《恐嚇危害安全罪》、《毀謗罪》等刑事來判刑，刑期頂多3年且多可易科罰金，基本上起不了嚇阻作用；因此高達87%的受訪者認為，本國應針對該惡行加重刑罰。

律師陳明清表示，在過往實務經驗上遇到此類案件時，因無專法適用而造成極大困擾，光以《散布猥褻物品罪》來處理又有引用不當之虞、且欠缺對被害人的保護；而全球包括歐美、日韓等10個先進國在內，早對「未得同意散佈性私密影像」案件立專門條文、專章或專法處理，可見台灣法律規範明顯落後。

婦援會副執行長白智芳指出，為此類案件制定專法才可明示這是「犯罪行為」，進而改善社會一昧譴責被害人之風氣；她們最快在今年年底，就能提出立專法草案。