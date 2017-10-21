國中妹參加結業式 大學生前男友帶回家滾床單

2017-10-21 20:20

〔記者吳政峰／台北報導〕未滿14歲的國中妹小虹（化名），去年結業式後在路上閒晃，巧遇林姓前男友，雙方舊情復燃，發生性關係，小虹隨即翹家，住入林男承租的套房，直到1個多月後才被警方找到，林男則被依妨害性自主罪法辦。士林地院認為雙方合意性交，考量林男是大學生，課餘時間擔任義警，獲得小虹母親原諒，判刑2年，緩刑5年，可免關。

小虹去年4月透過手機交友軟體，結識尚在大學就讀的林男，雙方一拍即合交往，1個月後分手。

去年6月底，小虹參加完學校結業式，不想回家，和朋友在街上遊蕩，巧遇林男，小虹撒嬌要林男帶她回家，林男點頭答應。

兩人在林男的小套房談心，一時意亂情迷，天雷勾動地火，聊上床滾床單，發生第一次性關係，小虹就此認定歸屬，便翹家與林男同居，雙方陸續發生4次性行為。

小虹母親遍尋不到愛女，報警協尋，1個多月後，警方在新北市一間撞球場內找到小虹，始知上情，林男被依準略誘罪及妨害性自主罪移送士林地檢署偵辦。

檢方查出小虹是自願與林男同居，準略誘罪予以不起訴處分，但小虹未滿14歲，林男卻與她發生性關係，觸犯妨害性自主罪，予以起訴。

法官認為，小虹與林男互相喜歡，貪圖一時男歡女愛才犯錯，考量林男還是大學生，課餘時間擔任義警，已與小虹母親和解並獲原諒，依刑法59條減輕其刑，給予緩刑免關。