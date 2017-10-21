湖口菲勞倒地猝死 同鄉搶救懷疑堆高機漏電

2017-10-21 19:08

〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣湖口鄉某塑膠工廠所聘僱的33歲菲律賓籍男移工「得芮」今天工作中原因不明突然倒地，一起工作的同國同事「吉佛森」發現時，為了搶救他，2度觸摸到「得芮」的身體都有被電到的感覺，懷疑是ㄧ旁充電中的堆高機有漏電而釀禍。

由於現場沒有打鬥痕跡、「得芮」遺體經檢察官、法醫相驗後沒有發現任何可疑傷痕，除將安排擇日解剖，下週一、23日也將會同堆高機製造商等相關人士現勘以釐清確實死因。

檢警初步調查發現，33歲的死者生前在廠內負責操作射出機等工作。

案發前4-5分鐘跟同事「吉佛森」ㄧ起在清掃事發現場地面，「得芮」告訴「吉佛森」他要拿充電中的堆高機後方紙箱去丟，之後就被「吉佛森」發現人倒在堆高機後方的狹小通道上。

「吉佛森」告訴檢警他見狀，要把「得芮」拖出來，但手才碰到「得芮」的腰就觸電了，立刻本能縮手。第2次再嘗試把人拖出來急救，又被電1次。所以立刻報案，且通知工廠許姓課長。

許姓課長對檢警說，堆高機的品牌等資料他不清楚。現場的電線完好沒問題，只是案發後他們自行測試，只有插電、沒打開堆高機電源並不會有漏電的感覺，但打開電源就有。

他看「得芮」臉色蒼白、嘴唇抽動，有懷疑是被電到了；但是「得芮」3天前有因感冒請假，不知道是否有相關。