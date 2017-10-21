潑酸案兇手父母致歉聲明「那痴傻孩子過不了情關」

張生父母到台大醫院四樓手術室外，見到謝生親屬們，並向他們道歉。（記者吳亮儀攝）

2017-10-21 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕「我們那痴傻孩子過不了情關…」，台大校園昨驚傳潑酸事件釀1死3傷慘劇，台科大碩士班畢業的張姓男子因無法接受被台大心理所謝姓男子分手，在談判無果後用硫酸潑灑謝男並持刀砍人，之後更當場持刀自刎，成為這起案件的唯一死者。張男的父母今天首次到醫院想探望傷重的謝生，並擬了一份道歉聲明稿，向傷者家屬和社會大眾道歉。

潑酸慘劇發生後，謝家一度不滿對方家屬連打電話過來表示歉意都沒有。謝家家屬說，雖然此案是張男的個人行為，但他已經「走了（指去世）」，因此無法去追溯他的過錯，也不應要求張男的家人出來收尾。但是在道義方面，張男家屬還是應該要出來致歉。

事發一天後，因痛失愛子而崩潰傷痛的張家父母，今天到台大醫院和謝生父母碰面，並公開向傷者家屬和社會大眾道歉。

聲明稿內容中提及，「我們那痴傻孩子過不了情關，竟然選擇玉石俱焚，鑄下不可挽回的大錯」，他們在得知時也是萬般驚恐失措，對於這起事件傷及無辜同學、舍監，也造成台大校園的驚恐，同時讓社會不安他們深感歉疚，除時時祈禱受傷的人能儘速康復，也誠摯地向傷者及社會大眾致歉。

道歉聲明全文：

我們那痴傻孩子過不了情關，竟然選擇玉石俱焚，鑄下不可挽回的大錯，自傷傷人，令謝同學及被波及者身心俱疲，也令雙方家人悲慟。我們明白，此時此刻說一萬個對不起，也不（應為無）法彌補孩子鑄下的大錯。

我們在事發凌晨得知此訊息，萬般驚恐失措，孩子一夕間不見了，真的...真的...一時不知如何是好，幾近崩潰傷痛之餘，遲至事發的第二天才能出來面對，心碎的我們，在此誠摯向受傷的謝生、舍監，以及其他同學，還有社會大眾，至上最深的歉意，因為事情發生得太突然了，在萬般悲痛之餘，實在不知所措！

這個事件不但我的孩子往生了，還傷及無辜同學、舍監，也造成台大校園的驚恐，同時讓社會不安，我們深感歉疚，身為父母，悲慟之餘，希望能透過簡短的文字，向受傷的謝生及遭受波及的傷害者，再度致上最大的歉意。

我們是個低收的家庭，本來計畫孩子畢業後，能儘速就業，改善家計，沒想到遭此劫難，真的也不知如何是好。

目前，我們時時祈禱受傷的謝同學能儘速康復，其他被波及受傷的人，能快速復原，台大校園及社會能恢復平靜，在此再次誠摯地向傷者及社會大眾致歉！

已故張生爸爸、媽媽 泣筆