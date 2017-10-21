「小三」去電國安會害提前退伍？ 軍官求償敗訴

2017-10-21 17:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「小三」一個電話打到總統府國家安全會議辦公室，大聲叫囂嗆要公開兩人關係、同歸於盡，害國安會軍官提前退伍？

曾任職國安會的梁姓軍官，在婚姻存續期間，從2000年至2015年與陳姓女子暗地交往。梁男指控，陳女在2015年3月間，擅自打電話到他任職的總統府國家安全會議辦公室，主管長官辦公室秘書接聽後，陳女竟大聲叫囂，說想公開兩人的關係，要讓他身敗名裂、同歸於盡！事後長官顧及工作單位形象，要求他提早1年、於當年7月2日退伍，他認為提早退伍都是陳女那通電話所害，向法院提出損害求償，要求陳女賠償共250萬元的工作、精神損失；陳女則否認曾撥打電話到國安局，也沒有威脅要公開兩人間的「關係」。

桃園地院法官調閱范男的退伍資料，上頭載明「志願退伍」，范男出庭時也稱，他與陳女確實發生婚外情，他是經長官約談、要求後，辦理志願退伍。

判決指出，范男的身分為軍人，本當嚴守軍譽，道德標準要求比一般人高，言行舉止、人格、品德、操守攸關部隊風氣，范男本來就應受所屬機關檢視及監督，范男確實與陳女發生婚外情，陳女就算有打這通電話，也是陳述事實，並無杜撰、捏造等情事。

判決指出，而范男是於長官約談後，經評退伍與留任利弊後，選擇申請提前退伍，也是承擔婚外情的責任，陳女並無侵害工作權、名譽權等問題，范男自無理由要求陳女賠償，審結駁回范男之訴。