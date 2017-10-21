學不乖？殺警案被告周柏諺 上三溫暖遭仇家砍傷

2017-10-21 16:48

［記者陳恩惠／台北報導］2014年涉及信義區夜店殺警案被告之一周柏諺，今天上午和親友一行3人徹夜飲宴後，前往北市知名男子三溫暖內休息，突然闖進8名大漢指名尋他，周男未警覺起身回應，卻慘遭8人痛毆，期間，有人取出小刀刺傷他後鳥獸散；周男就醫時不但拒絕配合調查也未提告，台北市大同警分局仍將調閱監視器，清查8嫌身分、釐清行兇動機，調查後將依違反社會秩序維護法函送。

台北市消防局119勤指中心今天上午10時8分據報，位於北市重慶北路一段樓上的三溫暖，有名男子在MTV區看影片時遭人割傷急須送醫，救護人員趕扺發現，男子四肢及腹部至少8處割傷，所幸意識清醒，緊急送醫縫合。

奇怪的是，轄區警員到場了解，受傷的周男卻是避而不答，連連表示等縫完傷口再說，似乎不願警方介入，經警方追查身分，赫然發現受傷的周男竟是夜店殺警案被告之一，當晚他拿鋁棒毆打薛貞國，台北地院去年依殺人及傷害等罪判處12年8月徒刑，二審仍在審理中。

警方調查，今天上午9時58分，8名20餘歲年輕男子，搭電梯上到三溫暖9樓的迎賓大廳，未向櫃檯人員詢問，立刻熟門熟路地往裡面走去，服務人員企圖阻止，對方以「我們找人！」回應，進入大叫一聲「周柏諺」，周男不察，起身回應，迅速遭人圍毆，有人趁亂取出預藏小刀朝周男攻擊，導致他的四肢及胸腹部分別受有刀傷，表弟上前護兄也慘遭毆傷，歹徒行兇後，分乘3部接應車輛逃離。

許姓表弟應詢指出，他近日才剛自中國回來，不清楚表哥平常從事什麼行業，也不清楚他在外有何糾紛，雖然頭頂被毆傷流血，但許見表哥不願多說，同樣也不提控傷害；由於周的背景不單純，可能還涉及毒品買賣，見他身上多為皮肉傷、性命無礙，初步研判教訓意味濃厚，警方正清查歹徒犯案車輛追緝中。

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