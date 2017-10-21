妙齡女喝毒咖啡太嗨 爬上公寓頂樓脫光光唱歌

余女見警察上門，趕緊用浴巾遮掩裸體，蹲在角落。（記者李忠憲翻攝）

2017-10-21 16:39

〔記者李忠憲／台中報導〕家住高雄的22歲余姓女子北上到台中找男友，大白天趁男友不在家時喝毒咖啡，她疑似太嗨，竟跑到隔壁公寓頂樓脫光衣服唱歌，鄰居嚇到報警。余女見警察來才回神，拿浴巾遮掩，也坦認吸毒，被依毒品罪嫌送辦。

余姓女子上月底北上台中大雅區找連姓男友，並且同居。8日下午2點多，她趁男友去上班，在家喝摻有搖頭丸的毒咖啡後，疑似藥效發作，竟跑到頂樓，跨越女兒牆爬到隔壁棟公寓頂樓，直接脫光衣服，當場大叫、唱歌。鄰居聽到後上樓查看，發現竟是不知哪來的裸女，舉止怪異，立刻報警。

豐原分局大雅分駐所說，余女發現警察到場後，突然回神似地拿著手中的浴巾遮掩身體，蹲在牆角。警方告訴她，如果衣服在這邊，就先穿上，余女才趕緊找出衣服來穿。

余女向警方供稱，她「喝咖啡」後才這樣，警方當然不相信，經查核身分，確定她有毒品前科後，要求她帶到住處，果然在浴室發現2包毒咖啡及3個使用過的毒咖啡包裝袋。警方追問這是什麼毒品？她竟還掰說是「咖啡啊」、「朋友都說是咖啡」，接著才坦承是毒品，用來減肥用，訊後依毒品罪嫌將她送辦。

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