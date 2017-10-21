獨家》1死5傷角頭槍擊案死者出殯 被點名大哥出國避風頭

2017-10-21 16:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城上月20日驚傳槍手陳致綸為替遭槍殺身亡的大哥黃義倫復仇，在發放白米活動現場槍殺天道盟同心會土城分會長林立昌，到場關心的民防副小隊長賴國和意外遭槍擊身亡，釀成1死5傷命案，賴國和明天將出殯，新北市警察局民防大隊將頒發感謝狀致哀；而身中6槍的林立昌開刀取出頭部子彈後，病情逐漸穩定，低調轉院，因他仍插管，警方尚無法製作筆錄釐清全案。

警方初步了解，林立昌遭槍擊案，起因去年出獄的天道盟角頭黃義倫亟欲擴張地盤，黃義倫爭奪土方利益時，與林立昌爭執、衝突，黃義倫先在6月22日遭槍殺身亡，當時林立昌銷聲匿跡一段時間，疑認為躲過風頭，才在9月20日（8月初1）出面參加他開設的巡天府例行白米發放愛心活動，未料遭籌劃已久，要為大哥黃義倫復仇的槍手陳致綸當街狙殺；因警方懷疑是黃的大哥WT（化名）為幕後主使者，加上WT在林立昌槍擊後3天迅速出境中國，時間點引人疑竇，黑白2道目前都欲找他出面釐清全案。

新北市警方案發後，極力約制天道盟各堂口，防範仇殺續集再現，但實際情況是，2個大哥遭槍殺的堂口因一來一往尋仇開槍，幫派擔心惡性循環，幾名大哥都暗避風頭，擔心遭誤認與2起槍殺有關而被誤殺，新北板橋土城一帶天道盟各分會間於恐怖平衡，警方憂心再傳槍擊，都強力約制各角頭、大哥不要貿然出手，否則將嚴辦不懲。