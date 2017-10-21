遭潑酸謝生今拚清創 友PO文稱他「因做自己而強大」

2017-10-21 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕台大校園昨凌晨發生駭人聽聞的潑酸事件，釀1死3傷慘劇，傷勢最嚴重的謝姓學生因大面積灼傷今進行清創手術，1名網友昨晚在Dcard發文，表示遭潑酸的謝男是自己朋友，稱其一路走來一直是個勇敢的人，更讚他「因做自己而強大」。

網友回憶道，昨天第1次看到新聞，全身不禁顫抖蹲下，因為「電視中惶恐奔跑的身影，是我朋友」。他說，這件震驚全台的事件讓媒體廣加報導謝生的感情事跡，然而謝生從國中開始就勇於承認自己的感情狀況，不因身為同性戀而自卑，求學時沒有任何鬆懈，一直都非常努力也充滿抱負，呼籲外界別因這次事件做文章說同性戀生活混亂。

網友接著直言，表示大家都一樣，在感情路上難免會遇到一些坑坑疤疤，而目前謝生雖生命穩定但仍未脫離險境，希望其他網友們幫忙祝福。他文末替謝生打氣說，若不幸失明恐怕會讓他崩潰，「但上帝一定還會再為他開啟另一扇窗」。

對此，網友們紛紛留言打氣說「希望他跟舍監都能熬過來」、「希望感情事情能理性對談，不管異性還同性都是」、「希望能早點康復，要加油」、「看了真的好難過，希望他趕快好起來、「天啊...失明，真的太讓人心疼」、「希望他們都能度過接下來的難關，不論身心都是」。