2越南移工偷同鄉電動自行車 竊盜罪送辦

2017-10-21 15:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為貪圖代步方便，連同鄉情誼也不顧！台中市1名24歲阮姓越南移工涉嫌教唆黎姓同鄉，去偷取另一位黎姓同鄉的電動自行車，案經被害人向烏日分局犁份派出所報警，經警方調閱監視器查出黎姓男子涉嫌重大，警方調查完畢，將黎、阮兩人移送偵辦。

台中市1名24歲阮姓越南移工，106年7月下旬晚間21時許發現同住在隔壁的越南黎姓同鄉電動自行車鑰匙插在門把上忘記抽取，認為有機可乘，阮嫌先下手偷取鑰匙。

隨後打電話叫來另一位黎姓越南同鄉，將鑰匙交給他後，教唆他戴口罩去將黎姓被害人的電動自行車騎走，以作為他們的代步工具。

黎姓被害人發現電動車遭竊，立即向烏日分局犁份派出所報案，指一台價值約25000元的電動自行車遭竊，警方獲報後調閱監視器，查出24歲、與被害人同姓的黎姓越南移工涉嫌重大，日前通知他到案說明，黎嫌坦承偷竊不諱，並供出是阮姓同鄉先偷鑰匙交給他的，他才能那麼順利將電動自行車騎走，並表示知道錯了，願意賠償損失，警方調查完畢後依竊盜罪嫌將阮、黎等2嫌移送台中地檢署偵辦。

警方調查，竊取電動自行車的黎姓男子與阮姓都是來自越南的移工，阮嫌與黎姓被害人也同是越南籍移工，均同住龍井區台灣大道5段的某公寓樓上，但並不在間一公司上班。

今年7月21日晚上9點左右，阮嫌發現隔壁同鄉鑰匙一整串插在門把上，忘記取下，因一時貪念，竟下手將該鑰匙串取下拿走，打電話叫黎姓同鄉戴上口罩，將停放在樓下的電動自行車騎到中工三路黎姓犯嫌住處，以為神不知鬼不覺，沒想到沒多久警方竟找上門來了，只好俯首認罪。