騎士撞車被壓在保險桿下 熱心小黃司機出動千斤頂救援

2017-10-21 14:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一名男騎士今天上午9點多，騎機車經過新屋區中山東路的台66線道快速道路下方時，不慎與汽車碰撞，騎士一度被壓在汽車的前保險桿下方，2名計程車司機經過發現，緊急拿出車上的千斤頂幫忙救人，被網友目擊盛讚他們有愛心，消防隊員獲報趕抵將騎士送醫，幸僅右側肩膀、臀部擦挫傷無大礙。

警方調查，今天上午9點多，騎士的機車與汽車碰撞後，騎士摔倒，跌入汽車的前保險桿下方被壓住，還好兩名計程車司機用千斤頂撐起汽車，讓騎士在消防隊員趕來前先脫困，以免騎士的傷勢加重，將進一步釐清肇事責任。