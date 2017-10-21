嫌分太少 詐團話務自立門戶 警早鎖定破門逮人

2017-10-21 14:29

〔記者邱俊福／台北報導〕26歲男子蔡宗霖認為擔任詐騙機房話務酬勞過少，竟涉嫌於新北市新莊區某大廈內，自組「假公安」詐騙機房，當起老闆，專詐中國民眾，短短半年，至少有近百人受騙，詐得金額高達上千萬元，刑事局四大隊第一隊經長期蒐證後，日前調派刑事局霹靂人員破門攻堅，一舉破獲，將蔡等6人逮捕到案。

蔡嫌到案後告訴警方，105年間，他曾在土耳其、日本、印尼、泰國等地從事詐欺機房話務，自認已熟練詐欺話術及系統操作，加上酬勞過少，便決定自己當「老闆」行騙。警方訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌，將蔡等6人送辦。

警方說，今年4月起，蔡嫌先於新北市板橋區設置詐騙機房，專門假冒中國四川省通訊管理局的行政員、公安、金融科長等名義，詐騙中國民眾，7月間將機房轉到新莊區，躲避追查。

案經警方專案小組長期追查後，鎖定該集團正在新北市新莊區某大廈11樓架設詐欺機房，便連續多日在機房外樓梯間守候，直到本週三中午，確認內部有中國腔調講話口音及大聲訓斥被害人的聲響，馬上持搜索票，攻堅進入屋內，期間嫌犯還將大批手機、筆電往窗外丟棄，企圖滅證。

警方當場逮捕蔡等6人到案，並查扣筆電、手機、網路分享器、銀行存款簿、提款卡等大批贓證物。

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