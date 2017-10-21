校園發生潑酸命案 台大決儘速召開校安會議

2017-10-21 14:17

〔記者林曉雲／台北報導〕針對10月20日凌晨發生台大謝姓研究生遭潑酸兇殺案，台大今天召開校務會議，學生代表提出臨時動議案，要求針對校園安全，限期召開校安會報或針對校園安全之專案會議，重新審視校園安全流程，包括資訊推播、損害控制、公關聯繫等面向，並廣納教職員生的意見。校務會議無人反對，代理校長郭大維裁示，儘速召開校安會議。

學代們所提臨時動議案也呼籲媒體自律，嚴守相關倫理規範，讓被害者謝姓學生能安心休養，要求秘書室對於部分媒體不實臆測主動澄清，避免錯誤資訊對被害者造成二度傷害，並責成行政單位對造成被害者隱私等權利受侵害之行動，主動提供法律協助。

此外，台大在9月24日因出借田徑場給中國選秀節目，引發台大學生被統促黨成員毆打流血事件，轄區警察卻遲到40分鐘，導致羅斯福路派出所所長霍建元被拔官等爭議， 台大今天召開校務會議，學代王羿方等人提案，要求校方勘定台大校園邊界，以利校園駐衛警及轄區警察劃分執法區域，與教職員生及社會大眾識別。

學代認為，當天台大學生在小巨蛋體育館外之人行道遭毆打，卻因台北市警察局與駐警隊責任區域劃分不明確，不利於教職員生與社會大眾在報案通報時識別，導致警力馳援延宕，並導致台大多位學生受傷。

學代也表示，台大是開放校園，比鄰於周遭商家，使得校園的邊界模糊而曲折，駐警隊與市警局員警在執法時，也有認知的落差，而產生諸多灰色地帶，也無法保障台大教職員生在校園週遭活動時的安全，因此提案建議，台大校方在校園邊界處畫設標示線，以利警方與各界識別校園範圍，清除校園安全威脅的死角。

台大校方表示，當天是報案者沒有說清楚暴力事件發生的地點，台大校園邊界，有圍牆以圍牆為限，沒有圍牆就以人行道或道路為限。校務會議最後同意交由校園安全委員會進一步討論。