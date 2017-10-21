台大命案死者臉書被灌爆 他嗆：對家屬造成二度傷害

台大在20日清晨發生潑酸命案，造成1死3傷的慘劇。（資料照，記者劉信德攝）

2017-10-21 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕台大在20日清晨發生潑酸命案，造成1死3商的慘劇，許多網友得知張姓死者的臉書後，紛紛到他的臉書留言，大多是批評張男感情EQ不夠，甚至也出現反同性戀的言論，現在張男的臉書則已關閉。一名網友就點出這樣網路亂象，指在張男臉書謾罵他，只會造成死者親友的二度傷害，欺負一個不會還手的對手。

該名網友表示，因為他犯了錯，就盡情的辱罵詆毀他，還要到死者的臉書臭罵他，還要騷擾他的家人跟朋友，讓死者親友也遭受二次的傷害，最使用最醜陋的字眼，「他打不還口罵不還手，也不會跳出來說要吉你們，這麼好欺負的對象，不欺負他說不過去，是嗎？用言語霸凌已經過世的死者，有這麼值得驕傲嗎？」

他還說，國外對死者報導會低調，避免對死者家屬造成二次傷害，台灣網友向來嗜血成性，這時候又在傷口上灑鹽，盡其所能的諷刺死者的學校以及性向，讓台灣網友一起跟著高潮，「我也是醉了，你們也是真的讓我開了眼界。RIP，謝同學人還在加護病房還沒脫離險境，希望他平安。」

這篇留言引起許多網友回響，認為酸民不該給家屬難堪，許多看到新聞就在網路上發表憤怒言論的網友，怎麼不把這份力量轉達對謝同學的祝福，讓他能過度過難關。