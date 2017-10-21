巴國男國道自撞住院忘車在哪 這名外事警這麼做

2017-10-21 13:29

〔記者許國楨／台中報導〕巴基斯坦籍柯姓男子日前開車自撞國道護欄，當時雖將事故車拖離現場，唯住院多日後，竟忘記事故時間及地點，導致無法報廢車輛，透過友人向警方求助，外事警員周勖尊積極聯絡國道警方、消防局等單位，終於找回自小客，讓柯男感動到特地南下向周員致謝，對台灣警察的熱心與效率讚賞不已。

任職台中市第四分局防治組的周勖尊，前天上午突收到住中市的吳姓巴基斯坦籍男子（47歲），以Line通訊軟體請求幫忙，吳男表示，其51歲的同國柯姓友人，日前在高速公路發生自撞護欄交通事故，當下雖請拖吊車將事故車輛拖離車禍現場，卻未留拖吊車聯絡電話。

且因受傷住院一段時日，已忘記當時發生交通事故時間及地點，僅大約記得是在高速公路大甲一帶，現在柯男欲報廢車輛，卻因無法找到車子至監理站辦理報廢手續，且已於大甲交流道附近找尋3天卻苦無結果。

周員研判事故地點屬國道，立刻積極聯絡國道公路警察局第三公路警察大隊泰安分隊、台中市消防局，並透過從事拖吊行業友人，終於聯絡上拖吊業者，並於西屯區福雅路上一家汽修廠前找到這台自小客車，讓柯男可以順利報廢車輛，並避免車牌遭人竊取作案。

家住桃園的柯男為感謝周員的熱心幫忙，特地從桃園南下台中，並相約南屯區清真寺當面口頭致謝，對於台灣警察的熱心與效率讚賞不已。