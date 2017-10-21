台大潑酸1死3傷案 死者家屬悄完成招魂儀式

2017-10-21 12:55

〔記者邱俊福／台北報導〕台大潑酸一死三傷案，涉案自戕死亡的凶嫌張男家屬，今天上午聘請法師到台大校園現場招魂，為躲避大批媒體採訪，據悉家屬採法師在廂型車內方式呼叫亡魂，再趕往殯儀館舉辦招魂儀式，悄悄地完成亡者牌位設置。

另，案發現場的台大研一宿舍門口，有學生以紙張圍起柱子，樹立一個「祝福牆」，讓師生們留言，現有人擺上鮮花，有人紛紛寫上「一起用溫柔照亮研一」、「願傷者早日康復，舍監阿姨趕快好起來」、「願風波早日平息」等等，一起為學生們加油打氣。