精品商標戰 台北101告贏「101 名品會」

2017-10-21 13:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕數字科技旗下的精品折扣網站「101 名品會」註冊商標2年後，台北101購物中心提出異議，智慧財產局以兩者商標近似，撤銷「101 名品會」商標註冊，數字科技不服提出訴願，被經濟部駁回後再提行政訴訟，智慧財產法院判「101 名品會」敗訴，仍可上訴。

數字科技主張，數字「101」不具識別性，「101 名品會」意指消費者在此找到價格優惠的品牌商品，縱使已找到100 件，還能在此找到更經濟實惠的第101件優惠商品；101設計圖商標，為三個銅錢造型的圓所堆疊組合而成，其中「0」的部分，圖樣設計為靶心圖形，有一箭中的之意，代表能正中消費者的購物紅心。

數字科技更舉迪士尼卡通「101 忠狗」、綜藝節目「挑戰101 」、「中華民國陸軍101 兩棲偵查營」、「美國陸軍第101 空降師」為例，認為以數字「101」註冊商標者眾，且「101 名品會」經營僅2年期間，單月銷售額達上億元，廣為媒體報導。

另數字科技還提出網站「Alexa Internet」分析數據，指「101名品會」網站瀏覽量全球排名在23萬5185 名、全台排名是3199 名，高於「台北101 」網站瀏覽量排名，分別為全球24萬4807 名與全台4066 名，認為「101名品會」在消費市場上已累積高知名度，消費者應不至於混淆。

智慧財產法院認為，「101 名品會」與台北101購物中心註冊的「TAIPEI101 」、「台北101 」、「Taipei101.com 」註冊等商標，外觀、讀音、觀念近似，「101 名品會」的數字「101」，雖經過設計，但未有凸顯任一數字之態樣呈現，且含有經營精品的觀念，易使消費者誤以為販售商品可能來自台北101購物中心，或兩者間是關係企業，有授權、加盟等關係，確實可能讓消費者誤認兩者關係，因此判「101 名品會」敗訴。