稱社會險惡 男隨身帶土製炸彈 如小軍火庫趴趴走

2017-10-21 11:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕蔡姓男子帶著滿袋改造槍彈、土製炸彈，搭坐劉姓友人的自小客車，因車子違規併排，被新興警方巡邏發現盤查，意外破獲一批槍毒，包括2顆土製炸彈、1支改造槍半成品、4顆子彈，以及4小包毒品。

新興分局今天表示，蔡男（22歲）和劉姓友人（26歲）都是警方列管的毒品人口，19日深夜中正三所員警巡邏時，經復興一路附近，發現1輛白色自小客車併排違停，警方上前盤查，有槍砲、組織犯罪前科的蔡嫌和駕駛劉男，神情慌張地走下車，並向員警辯稱在路旁等人。

警方查證2人身分後越覺可疑，眼尖的巡佐林英新發現蔡嫌的褲袋有不明突起物，疑似藏放有違禁品，即喝令交出口袋內物品，蔡男掏出二級毒品安非他命2包、三級毒品K他命2包及K菸1支。

駕駛劉男同意警方提出搜索要求，果然在自小客車內查扣武士刀1把，蔡男隨身攜帶的黑色袋子內，更被查獲藏有2顆土製炸彈、改造子彈4顆，以及1把改造手槍半成品，令警方傻眼並高度緊張，蔡男坦承槍毒都是他持有。

蔡男俯首認罪並配合警方，同意帶警方到住處搜索，果然在他的住處內查扣改造工具1批及武士刀1把；劉男則否認知情，稱不知蔡男攜帶這麼多的槍毒，警方同時採集劉男尿液送驗。

蔡嫌供稱，因社會險惡，需攜帶刀械在身旁防身，加上他喜愛收藏槍械，曾向「露天拍賣」網站購買模型槍，並搜尋網路上的槍枝改造影片自學，否認販賣槍毒，警方將蔡嫌移送法辦，今擴大追查槍毒來源。

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