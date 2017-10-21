挺9月孕肚偷玩具送新生兒 警斥：最糟糕胎教

2017-10-21 11:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市連姓女子聲稱先前懷第一胎時罹患產後憂鬱症，病情發作就忍不住要伸出第三隻手偷竊，就算此次懷了第二胎挺著九月孕肚還是要偷，日前到百貨公司趁店員不注意時動手竊取玩具準備送新生兒被循線查緝到案，警方看著連女肚子搖頭直呼：「最糟糕的胎教」。

一名打扮時髦的孕婦挺著大肚到百貨公司手提玩具在電梯口等電梯，這看似再正常不過場景，沒想到這名準媽媽要送給孩子的禮物竟然是偷來的。

台中市第三分局立德派出所日前接獲店家報案，指店內玩具於前幾天遭竊共損失7200元，經警方調閱監視器畫面，發現當天一名孕婦進到玩具店徘徊並不時拿著玩具向店員提問，趁店員忙著理貨不注意時陸續偷走兩盒半個人高的玩具模型屋，先藏匿在女廁後再趁四下無人搭乘電梯下樓逃逸。

經清查比對建檔資料，警方發現竊嫌特徵與30歲連姓女子相符鎖定通知到案時，一度還裝傻否認，連女最後見罪證確鑿坦承犯案，卻辯稱因本身罹患產後憂鬱症，此次懷了第二胎後停止服藥才無法控制自己行為，不斷想要偷竊。

警方指出，連女經濟狀況並非不佳，卻挺著九月孕肚行竊，此次竊取玩具模型屋是為了送給即將出生的小孩，連女雖事後已原價賠償店家損失並達成和解，惟竊盜屬公訴罪，警方訊後仍將全案依竊盜罪嫌送辦。