離家父被當死人20年 復活為錢不為兒

2017-10-21 11:28

〔記者吳政峰／台北報導〕李姓男子20年前與太太離婚，拋下兩名幼子即離去，音訊全無，全家人都以為他死了，未料日前突然「復活」，不是為了想見孩子，而是年邁無工作能力，提告要孩子給付扶養費。台北地院審酌李男確曾短暫照顧小孩，但兩子月收入僅萬餘元，經濟狀況不佳，判他們每月各給付扶養費1000元。

李男曾短暫照顧兩子，與妻先分居後離婚，消失在孩子的生命中，但因學歷不高謀職不易，現年66歲，名下沒財產，每月領取中低收入補助7463元，生活困難，想到膝下尚有兩子，提告要求他們每月給付扶養費6000元。

長子表示，爸爸跟媽媽離婚前就沒住在家中，對他的印象停留在5歲前，只記得名字，直到接到法院文書，才知道爸爸還健在。

長子又說，幼時罹患腎臟病住院，久病未癒，從未見過爸爸來醫院探視，也沒有接受爸爸照顧的記憶；次子則直言，「對爸爸完全沒印象」。

兩子均指出，月收入僅萬餘元，扣除租金、水電費5、6000元，連媽媽都快養不起了，根本沒有能力養爸爸。

法官調閱相關資料，稅務明細顯示長子近3年所得9萬2953元，次子為0元；學歷方面，兩人僅國中畢業；工作而言，兩人都是臨時工；財產部分，均無房子、車子、股票、存款，堪認經濟拮据。

法官指出，李男與妻分居即未履行照顧子女義務，小孩重病四處求醫，也未返家關心、探視或照顧，等到20年後提告，才讓兒子知道他還活著，因此就算兩子有直系血親扶養義務，也可減輕。

法官認為，兩子經濟窘迫，符合民法「因負擔扶養義務而不能維持自己生活」，亦可減輕扶養義務，在雙重減輕下，判兩人每月各給付1000元扶養費，直到爸爸身故為止。