遭潑酸謝生今清創 術前寫紙條「媽咪我愛你」

2017-10-21 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕台大校園20日凌晨發生駭人聽聞的潑酸案，釀1死3傷慘劇，全身遭大面積灼傷的台大心研所謝姓碩士生目前仍在台大醫院搶救中，有媒體報導，謝父稍早受訪時指出，兒子凌晨時曾向護理師表示想找媽媽，並用裹滿紗布的手寫下歪扭字句，護理師判讀後詢問是否為「我愛你，媽咪」，獲謝生點頭確認。

根據《蘋果日報》報導，謝父轉述醫師所言，表示兒子目前正進行清創手術，希望能1次完成以減輕疼痛，但手術時間恐因而拉長。但由於傷者目前心跳及血壓等狀況尚不穩定，目前僅能一部份一部份慢慢進行，至於手術能否一次完成仍需由醫師判定。

謝父接著指出，由於眼睛受到強酸波及，兒子目前雖有意識但卻不能視物，整個頭都是血被包紮起來，他說，清創手術結束後要立即進行眼科手術，至於確切的傷勢及復原狀況仍待術後醫師說明才可得知。

謝父說，今凌晨探視兒子時，在4、5點左右兒子曾向護理師透露想找媽媽，但因其不能說話，只能用手比、用寫的來傳達意思。他說，眼不能見物的兒子，透過重重包紮的雙手，努力寫下1個「我」字，接著又畫了1個東西，護理師看了以後猜是「我愛你，媽咪」並詢問謝生，後者聞言隨即點頭確認。

據悉，謝生家庭是低收入家庭，台大主秘今早表示，台大校方將會全力協助，目前雖未討論到具體細節，但未來將朝募款方式大力協助。