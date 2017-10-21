不服國考分數評定 救濟應該這樣做...

2017-10-21 10:59

〔記者吳政峰／台北報導〕蕭姓男子105年參加勞動部辦理的技術士技能檢定，自認申論題作答頗佳，未料成績不及格，無法取得證照，氣得提告要求撤銷不及格處分。台北高等行政法院認為，試卷經由合格監評人員專業評分，形式並無明顯錯誤，且蕭男對成績有意見，提告應請求重新評分，而非撤銷評分，因此判他敗訴。

北高行行政庭長許瑞助表示，考生若對成績有疑義，應先向考試機關申請複查、訴願，還是不滿意，再到行政法院提起訴訟救濟。此外，考生提告應主張對他有實益的請求，如：請求法官作成重新評分或成績及格的判決。

許瑞助指出，申論題考試由監評人員核分，屬專業判斷餘地，法官僅能就程序上是否有重大錯誤、試題有無重大爭議、計分有無疏漏等客觀事實進行裁判。

蕭男105年參加第2梯次營造工程管理職類乙級技術士技能檢定，試題多為申論題，他信心滿滿作答，沒想到一接到成績單，平均分數53.5分，未達60分及格標準。

蕭男申請複查，確認分數加總與成績單登記相同，只好提起訴願，卻又遭駁回，氣得提告，主張已充分作答，答題方向也正確，請求撤銷勞動部不及格分數。

北高行合議庭表示，對於考試決定的審查，法院僅就是否遵守程序、適用一致考試標準、根據正確事實、有無違反通常評分標準等事項納入考量，至於監評人員依學術或經驗專業作出的衡鑑評分，法院應予尊重。

蕭男參加的技術士技能檢定，試題包含繪圖、計算及問答題，成績以初閱與複閱的平均分數為主，如果分數落差太大，才交由監評長評閱，合議庭認為設計符合「職業訓練法」規定，並無問題。

合議庭指出，蕭男提告僅請求撤銷原處分，對取得證照並無幫助，應依「行政訴訟法」提起課予義務訴訟，請求勞動部重新評分或作出考試成績合格處分，對他才有實益。