2統聯客運追撞釀7傷 疑因閃避工務車急剎

國道警方調查，今晨有輛工務車正在中外車道排除狗屍體，由陳男駕駛的統聯客運見狀急剎減速，後方由林男駕駛的統聯客運疑因未保持安全距離，加上當時天雨路滑，猛力追撞上前方的客運。（記者王宣晴翻攝）

2017-10-21 10:55

〔記者王宣晴／新北報導〕國道1號北上38.4K處今天清晨發生2輛統聯客運追撞事故，導致後方客運的林姓司機及6名乘客受到輕傷，共7人送往林口長庚醫院急救，皆暫無大礙，但兩台車皆嚴重毀損，警消封鎖外線車道，回堵約3公里，費時約50分鐘才排除現場，目前仍在調查車禍原因。

國道警方調查，今天清晨7點40分，有輛工務車正在中外車道排除狗屍體，由陳男駕駛的統聯客運行經該處見狀急剎減速，後方由55歲林姓男子駕駛的統聯客運疑因未保持安全距離，加上當時天雨路滑，猛力追撞上前方的客運，導致林姓駕駛左手擦傷、下肢撕裂傷，林男車上則有6名乘客，2男4女分別受到頭部血腫、頭部撕裂傷、流鼻血、下肢擦傷腫脹等輕傷。

警消表示，獲報趕抵後將7名傷者送往林口長庚醫院急救，所幸皆暫無生命危險，而遭追撞的陳男車上有29名乘客，加上陳男共30人皆無受傷；事故當下封鎖外線車道，導致車潮回堵約3公里，但於8點30分將車禍現場排除，恢復通行，目前警方仍在調查確切車禍原因。

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