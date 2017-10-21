獨家》被潑酸謝姓研究生來自低收家庭 台大校方擬募款救助

2017-10-21 10:06

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校園發生駭人聽聞的潑酸再自盡1死3傷案，受害的台大心理所謝姓研一男學生因大面積灼傷程度達50％以上，目前仍在台大醫院加護病房醫治中，台大校方查知謝姓學生是低收入家庭的孩子，主秘林達德今早表示，謝姓學生的家庭確實是低收入家庭，台大校方會全力協助，目前尚未討論到具體的細節，但會朝募款方式大力協助。

檢警調查，剛從台灣科技大學工業管理研究所畢業的25歲張姓男子，因不滿謝姓男子與他交往後要分手，張於是趕往台大宿舍堵人談判，並持預藏的硫酸潑灑謝生，且追逐150公尺砍殺對方10多刀，再自朝右頸猛刺一刀後氣絕，檢警不排除全案是預謀「殺人後殉情」行為。

此外，台大工會在臉書發表聲明，關注被酼酸潑灑受傷的學生宿舍保全人員，工會認為，學生宿舍及各系館夜間保全人員縱然不是直接聘僱於台大，每日的上班工作地點就是在校園的崗位上，依據職業安全衛生法第6條，如同學校應該保障編制內教職員的安全，校方也有責任確保派遣人員免於遭受身體或精神侵害的預防，甚至是對於校園工作中發生職災的派遣人員亦有照顧的責任。

台大工會提出兩點訴求：1.要求台大校方應提供因公受傷的保全人員必要傷害急難救助及職業災害補償；2.提供所有台大編制內外勞工心理衛生的輔導。除了許多學生受到驚慌外，也有許多校安人員、輔導員、保全及處理事件的人員也承受莫大壓力，維護這些工作者的心理狀態健康，都是台大校方作為雇主不可逃避的責任。

台大主秘林達德對此表示，因受傷的谷姓保全員非台大體制內職員，因此難以援用台大教職員的規定，但台大校方絕對會全力給予協助，谷姓保全員目前仍在台大醫院治療中。