臥底遭識破 警方緊急收網投注站

2017-10-21 00:12

〔記者王捷／台南報導〕台南警方接獲婦人投訴，自稱丈夫沉迷六合彩，再不攻破投注站，恐怕家庭失和，經過歷時調查，警方果真發現投注站藏身在黃昏市場內，市場內的婆婆媽媽、藍領階級都是簽賭客，19日晚間警方派出年輕警員，穿上修車工作服偽裝粗工，潛入市場臥底蒐證，豈料偽裝遭到賭客懷疑，警方見行動可能失敗，緊急收網逮捕黃姓組頭，並扣留10萬多元賭金。

67歲的黃男是黃昏市場的負責人，因此以市場辦公室作為投注站，每到星期二、四、六香港六合彩開牌的日子，黃昏市場總聚滿人潮，婆婆媽媽順便買菜、藍領階層的賭客則是趁著下班到市場小聚，等待號碼開出；投注站除了六合彩外，也有代簽地下539國彩，彩金比台彩還高且天天開獎，讓部分賭性堅強的賭客，天天都到市場等開號。

一名婦人就是受不了丈夫天天在市場等開牌，向警方檢舉，警方獲報後潛入市場蒐證，申請搜索票在19日下午行動，在行動前警方派出3名年輕警員潛入臥底，還特別向機車行借了工作服偽裝成粗工，帶著密錄器蒐證，沒想到警員因為太年輕，長相太斯文遭賭客懷疑，因此讓警方急忙收網。

發動攻堅後，警方一共逮捕組頭黃姓男子及賭客共5人，並查扣傳真機、簽牌單、現金10多萬元等，訊後將黃男依賭博罪嫌移送法辦。