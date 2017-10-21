男友入獄立馬同居新歡 酒店妹嬌嗔回答：有隔一下下！

2017-10-21 00:03

〔記者王捷／台南報導〕21歲蘇姓酒店妹半年前與黃姓車手交往，但男友前腳才被抓，蘇女後腳就與提供毒品的施姓少年藥頭同居，警方20日上午到施男住處攻堅逮人，蘇女被警方認出身分，問她半年前不是才跟黃男交往，怎麼現在又與施姓藥頭同居？蘇女撒嬌說：「有隔一下下好不好！」讓警方無言，訊後警方將施男移送少年法庭，蘇女則處以行政裁罰。

蘇女今年4月間與車手黃男交往。黃男多次提領詐欺贓款，遭警方鎖定，為了混淆警方視聽，他要蘇女出馬幫忙領錢，領完後，蘇女與詐騙集團上游竟在地檢署交錢，認為「最危險的地方最安全」，還是被警方識破逮捕，蘇女疑似為了撇清關係，還帶著警方去抓集團另外兩名車手。

車手男友落網後，蘇女將愛情轉向同間經紀公司的施姓酒店經紀，施男未滿18歲，卻有毒品管道，疑似常提供毒品給蘇女食用，擄獲芳心，情侶倆共享一整棟透天厝，過起同居生活。

不過，蘇女的愛情生活才剛升溫，施男卻因涉嫌販毒被警方盯上。20日上午，警方到兩人愛巢攻堅，起出數包毒品及電子磅秤，施男坦承有提供毒品給蘇女，蘇女卻翻臉不認，自稱家中毒品「應該」都是施男所有。

由於蘇女還有詐欺前科，警方想起4月間曾逮捕過蘇女，更想起蘇女車手前男友，警方訝異問她？怎麼這麼快就跟別人？蘇女嬌聲否認，自稱有空窗一下子。偵查佐回酸說，這次施男被逮捕，有沒有要分手？蘇女則沒有回應。警方訊將施男依毒品危害防制條例移送少年法庭，蘇女則以同法處以行政裁罰。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆