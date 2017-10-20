善心人撿到裝現金鑰匙包 原來是高中生的註冊費

2017-10-20 23:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮有民眾撿到裝有現金的鑰匙包，上午經本報披露後，鍾姓失主父母看到鑰匙包裡的照片，確認那是兒子遺失物，快速幫還在上課的兒子認領回鑰匙包和現金，鍾媽媽說，那是兒子要繳的註冊費，弄丟後不敢說也沒有繳註冊費，還是老師電話告知才知，很感謝善心人和警方的幫忙，讓這筆註冊費失而復得。

這只裝了現金6500的鑰匙包是在本月5日晚間，被一位翁姓男子在草屯鎮市區撿到，但因包包內只有1張年輕男生獨照，而無其他證件，承辦警員一直等不到人來認領，半個月來也無人報案，很擔心遺失這筆現金的急需用錢，因此請本報披露。

上午失主的父母看到新聞，確定照片就是唸高一的兒子，鑰匙包也是兒子平日在用的，飛奔到草屯警分局代替兒子領回失物。

鍾姓少年是在上月下旬帶著爸爸給的錢要去繳註冊費，但因鑰匙包遺失，不敢告訴父母，一直到學校打電話給其爸媽告知其子沒繳註冊費，追問兒子才知錢包弄丟。鍾爸爸半信半疑，一度懷疑兒子把註冊費花掉只好說謊騙說錢弄丟了。

上午鍾姓少年的爸爸代子領回失物，對這筆錢失而復得十分開心，不斷向承辦警員致謝，也請其一定要幫忙向拾金不昧的翁先生道謝。

鍾姓少年的媽媽也說，因為很晚才知兒子的鑰匙包和註冊費弄丟，但因為那包包沒有任何證件，因此也不敢去報案，只能安慰自己「錢再賺就是了」。

鍾姓少年晚上回家得知此事，同樣向撿獲的人和警方道謝，看著失而復得的鑰匙包，告訴媽媽「知道我沒有說謊了吧！」。