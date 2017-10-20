10/20 今彩539頭獎開出1注！大樂透頭獎摃龜

2017-10-20 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月20日）開獎的第106000088期大樂透，頭獎摃龜；第106000251期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市中正區濟南路二段63號的「新來旺彩券行」開出。

第106000088期大樂透中獎號碼為：「03、08、18、19、26、42，特別號：17。」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得184萬1123元；參獎共47注獲得，每注可得4萬2186元；肆獎共99注獲得，每注可得1萬2874元；伍獎共2077注獲得，每注可得2000元；陸獎共2826注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬8895注獲得，每注可得400元；普獎共3萬7790注獲得，每注可得400元。

第106000088期49樂合彩中獎號碼為「03、08、18、19、26、42」，四合1注中獎，可得獎金20萬；三合共76注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2855注中獎，每注可得1250元。

第106000251期今彩539中獎號碼為「02、07、16、29、33」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共150注獲得，每注可得2萬元；參獎共5360注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬3651注獲得，每注可得50元。

第106000251期39樂合彩中獎號碼為「02、07、16、29、33」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共70注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3895注中獎，每注可得1125元。

第106000251期3星彩中獎號碼為「505」，正彩共54注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000251期4星彩中獎號碼為「5594」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。