台大潑酸案 張嫌上月曾掐傷謝男遭通報家暴中心

2017-10-20 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學今（20）凌晨發生駭人的潑酸兇殺案，據知情人士向《蘋果》透露，遭潑酸的謝姓學生上月曾被以「遭親密關係家暴」向北市家暴中心通報，衛福部也出面證實確有此事，當時謝男是遭人弄傷脖子送醫。

據《蘋果》報導，知情人士透露，謝姓學生上月曾因「遭親密關係家暴」而被通報北市家暴中心。衛福部官員證實表示，9月中謝生脖子曾遭人弄傷送醫，被通報家暴中心。

北市家暴中心副主任陳彥竹表示，自9月接獲謝姓學生通報後隨即立案調查，據被害人表示，與加害人張姓學生是情侶關係，因情感爭執，張生掐他脖子導致受傷。

社工評估謝姓學生遭到掐脖子已危及生命，因此給他安全防護建議。但因謝生想和平解決，且並未提及想分手或是第三者介入，所以社工通報大安分局，由警方出面告戒張生不要傷害謝生。

北市家暴中心主任陳淑娟說，此案才介入輔導不到1個月，剛為謝生擬定安全計畫，並安排張生就醫，近日才要開會討論執行成效，就發生憾事。陳淑娟表示，社工員曾告知謝生可依家暴防治法的親密伴侶關係，準用可聲請保護令遠離暴力情人，但謝生不想激怒張生，因而未聲請。陳淑娟說，張生有睡眠障礙及情緒問題，社工員建議就醫，並求助精神科，張生也配合看醫生，不料今就傳出不幸。