「玩一下又不會死！」 離譜媽開價1萬邀女兒玩3P

2017-10-20 20:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名14歲少女指控媽媽與其50歲的陳姓同居男友，欲跟她玩3P，還開出1萬元價碼，她拒絕後回房間，沒想到凌晨媽媽卻揹著酒醉的陳男進房，硬是要3人同床共眠，陳男趁媽媽到客廳吃藥，2人獨處之際，對她伸出狼爪，強吻她的嘴還掀開上衣舔胸，新北地檢署今依強制猥褻罪嫌起訴這名惡狼。

少女指出，「4月9月晚間7時許，我在打工接到媽媽電話要我回家領1萬元，還說晚回家就沒有了。」她不明就理，但因身體不適於是請假回家，返家後，媽媽告訴她，陳男想跟她一起玩3P，1萬元是代價，她拒絕後躲回房間，媽媽與陳男則出門喝酒。

少女控訴，凌晨零時許，媽媽揹著醉醺醺的陳男到她房間，少女要2人「出去」未獲理會，睡不著的她起身滑手機看臉書，媽媽把陳男丟到床上後，便到客廳吃牙痛藥，陳男見2人獨處一室，先強吻她，接著伸手掀開她內衣撫摸吻胸，她想起身離開，卻又被陳男拉回床上，陳男又強行脫下她內褲，她哭泣大叫，媽媽聽到她求助聲後進房，她嚇得躲在媽媽身後，然後離開現場，當天凌晨就報警提告。

少女說，媽媽曾跟她提過，陳男想跟她發生性行為，她不予理會，媽媽竟回：「玩一下又不會死，現在不教妳，怕妳以後不會」，少女出庭時提示自己的日記提及：「叔叔也曾對姊姊這樣但未成功，為何大人想怎樣就怎樣，都不顧小孩想法。」

陳男到案後，辯稱當晚喝醉了，以為摸的是同居人，否認犯行；少女母則供稱，陳男當天確實有說想要3P，遭她一口回絕，她也沒揹陳男進房，他跟著她進房的。

檢方勘驗少女LINE紀錄，發現媽媽與陳男進房後，少女有傳訊息告訴姊姊，遭猥褻後也有傳訊給男友與姊姊哭訴，少女弟也證稱，當天聽到姊姊的大叫，躲在媽媽身後看起來很害怕，又少女胸部也驗出陳男DNA，檢方因此不採信陳男供詞，將他起訴。

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