嬰屍案》父低頭說對不起 母否認知情被限制住居

2017-10-20 19:35

〔記者洪定宏／高雄報導〕林姓男子於95年初情緒失控，殺害甫滿月的女兒後藏匿屍體，昨天帶著乾屍投案，警方依殺人罪嫌將他逮捕。林男今天下午被押到高雄市立殯儀館相驗前，低頭說：「對不起！」但他的郭姓前妻仍否認知情，檢方依偽造文書罪嫌偵辦，並限制她的住居。

警方指出，林男沒有健保就醫紀錄，也不用手機，非常奇怪，依辦案經驗，高度懷疑他仍與郭女同居，準備報請檢察官指揮偵辦之際，他昨午就帶嬰屍自首，證明判斷正確。

警方表示，43歲林姓男子和38歲郭姓女護理師，於94年底生下女嬰，因女方家人不認同，暫時由林男負責照顧，沒想到1個多月後的95年初，女嬰哭鬧不已，他抱著女嬰安撫不成，突然情緒失控，拍打女嬰背部愈來愈用力，最後竟拍打致死。

林男沒有告知家人及郭女，竟以塑膠袋包裹女嬰，藏放在收納箱內，事後到戶政事務所辦理出生登記，但對探視女兒的郭女謊稱，孩子被林母帶走照顧。

雖然郭女一直看不到女兒，仍於隔年與林男辦理結婚登記，生下次女，直到長女即將讀小學前，郭女再度追問，林男才坦承已被他失手打死。

警方表示，林男原本將嬰屍藏在租屋處或工寮床下，也就是只要他到外地工作，就帶在身邊，近年則藏在租屋處的小房間並上鎖，外出就戴口罩掩人耳目。

由於林男無健保就醫資料及手機，讓查訪的警方非常納悶，高度懷疑他仍跟郭女同居，不久前告知郭女，準備報請檢察官指揮偵辦後，林男就帶嬰屍自首，證明判斷正確。

警方強調，林男在案發後十分後悔，卻不捨女兒曝屍荒郊野外，也不願隨便掩埋，所以將屍體帶在身邊，可是又不敢面對刑責，因此隱匿行蹤10多年。