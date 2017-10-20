宜蘭大溪漁港釣客落海 抱冰桶漂300公尺獲救

2017-10-20 19:02
大溪漁港今晚傳出1名男性釣客不慎掉落海域。示意圖。（資料照）
首次上稿 18:26
更新時間 19:02
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今晚6點6分接獲110轉報，指頭城鎮大溪漁港（新燈塔附近）發生1名男性釣客不慎掉落海域，已出動大里分隊、特種分隊救災人車搶救。
晚間6點40分，現場指揮官回報，落海釣客抱冰桶漂流到外海離港約300公尺處，由義消舢舨船救起，釣客意識清楚，有失溫現象，由大里分隊送往礁溪杏和醫院救治。
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大溪漁港今晚傳出1名男性釣客不慎掉落海域。示意圖。（資料照）
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〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今晚6點6分接獲110轉報，指頭城鎮大溪漁港（新燈塔附近）發生1名男性釣客不慎掉落海域，已出動大里分隊、特種分隊救災人車搶救。
晚間6點40分，現場指揮官回報，落海釣客抱冰桶漂流到外海離港約300公尺處，由義消舢舨船救起，釣客意識清楚，有失溫現象，由大里分隊送往礁溪杏和醫院救治。
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