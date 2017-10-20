中國三峽土石流遇難 影城女董骨灰回台

2017-10-20 18:43

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄三多影城老闆王雪紅於本月15日在中國三峽遇土石流罹難，骨灰下午運回高雄。

王雪紅本月跟著台灣戲院公會前往湖北宜昌三峽旅遊，團員遇土石流意外造成3死慘劇，遺體於當地火化後，家屬攜帶骨灰，今天（20日）搭乘中國東方航空從漢口運回高雄，王雪紅丈夫出關後面露哀悽，不發一語。

王雪紅為高雄前市長王玉雲家族成員，稱王玉雲伯父，前立委王世雄為堂哥，她生前為人熱心海派，常招待弱勢兒童團體免費看電影，命喪他鄉令地方人士感到不捨。