屏東縣警局刑警大隊及各分局 人事異動

屏東縣警局今天發布人事調整令，包括刑警大隊及各分局共30名巡官、派出所長、警務員、組長及偵查隊長職務異動，10月23日辦理交接。（記者李立法攝）

2017-10-20 18:17

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警局今天發布人事調整令，包括刑警大隊及各分局共30名巡官、派出所長、警務員、組長及偵查隊長職務異動，10月23日辦理交接。

人事調整名單如下，里港分局第三組組長巴龍祥調任刑事警察大隊第一組警務員，里港分局第一組組長陳志榮調任該分局第三組組長，縣警局防治科警務員謝忠銘調任里港分局第一組組長，里港分局新圍派出所警務員兼所長李鴻銘調陞縣警局防治科第七序列警務員。

屏東分局長治分駐所警務員兼所長易龍忠調任該分局警備隊警務員，屏東分局大同派出所警務員兼所長林兆山調任該分局長治分駐所警務員兼所長，屏東分局民族派出所巡官兼所長王登永調任該分局大同派出所巡官兼所長，屏東分局第二組巡官陳季平調任該分局民族派出所巡官兼所長。

枋寮分局建興派出所警務員兼所長曾炳恩調任內埔分局龍泉派出所警務員兼所長，刑事警察大隊第一組偵查員蔡宗宏調任枋寮分局建興派出所巡官兼所長，恆春分局車城分駐所巡佐林俊豪調任該分局仁壽派出所巡佐兼副所長，恆春分局牡丹分駐所巡佐兼副所長王順茂調任該分局車城分駐所巡佐，恆春分局警備隊巡佐張敏郎調任該分局牡丹分駐所巡佐兼副所長。

內埔分局泰武分駐所警務員兼所長周昇華調任恆春分局牡丹分駐所警務員兼所長，內埔分局萬巒分駐所巡官兼所長鍾壽明調任該分局泰武分駐所巡官兼所長，內埔分局第二組巡官許正琦調任該分局萬巒分駐所巡官兼所長。

恆春分局第一組巡官薛伊呈調任屏東分局巡官，恆春分局第二組巡官黃治憲調任內埔分局巡官，縣警局防治科巡官陳惠珍調任里港分局巡官，內埔分局赤山派出所巡官兼所長張育豪調任該分局警備隊巡官。

東港分局第四組巡官郭力豪調任內埔分局赤山派出所巡官兼所長，屏東分局第四組巡官林晉宇調任該分局新鐘派出所巡官兼所長，里港分局九如分駐所巡佐王景宗調任該分局三和派出所巡佐並代理所長職務。

刑事警察大隊偵查第一隊隊長鄭志華調任該大隊第二組警務員，枋寮分局偵查隊警務員兼副隊長林柏菁調任刑事警察大隊偵查第一隊隊長，屏東分局偵查隊警務員兼副隊長謝明邦調任枋寮分局偵查隊警務員兼副隊長，東港分局偵查隊警務員兼副隊長黃連鵬調任屏東分局偵查隊警務員兼副隊長。

內埔分局偵查隊警務員兼副隊長葉璟昌調任東港分局偵查隊警務員兼副隊長，刑事警察大隊第二組警務員邱奕成調任內埔分局偵查隊警務員兼副隊長，潮州分局偵查隊分隊長潘建銘調任刑事警察大隊科技犯罪偵查隊分隊長。