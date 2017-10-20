「花媽」告立委陳宜民毀謗求償1元 敗訴！

2017-10-20 18:11

樣〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府拆除旗山大溝頂太平商場，遭國民黨籍立委陳宜民召開記者會指:「聽說有財團想用太平商場後面的地...聽說地跟陳菊親戚有關」，陳菊怒告陳宜民毀謗，並象徵性求償1元，高雄地院一審認為，經查土地與陳菊的親戚無關，但陳是講「聽說」，轉述旗山當地傳聞，縱有不實，仍屬合理言論自由範疇，今判陳菊敗訴，

立委陳宜民去年7月18日在立法院召開記者會，就高雄市「旗山區二號排水改善工程」拆除旗山大溝頂太平商場一事，陳述「聽說因為有一些集團、財團想要用太平商場後面的地，而且後面的地，聽說跟陳菊他的親戚有關...。」陳菊怒控陳宜民毀謗，象徵性求償新台幣1元，並在全國版報紙頭版刊登道歉或澄清啟事。

高雄地院審理認為，陳菊身為高雄市市長，係公眾人物，被告的言論是質疑原告市政決策有無受私人利益影響，與公眾事務相關，具高度公益性質，因而減輕被告合理查證之舉證責任標準。

法官認為，陳宜民的言論乃在表示曾「聽聞」原告身為高雄市市長所為拆除太平商場之市政決策係受私人利益影響；又陳的言論中「後面的地，聽說跟陳菊的親戚有關」等語，係指聽聞「太平商場後方土地均為蔡有財所有，且蔡的孫女係嫁入陳菊弟弟陳武進家中」一事。

經查，太平商場後方土地為蔡武財所有，但陳武進、以及陳武進之子陳台晟的配偶均非蔡有財之女兒或孫女，陳宜民所陳述傳聞並非事實，已損及陳菊之名譽。不過，陳宜民發言已表明「聽說」，乃陳述傳聞，而旗山當地居民確有此傳聞，並於向被告陳情時向被告陳述此一傳聞，經多位旗山太平商場自救會成員證述明確，且「批踢踢實業坊」網站之「Gossiping」版上於105年7月16日貼文亦陳述旗山當地盛傳此事。

法官認為，陳菊及太平商場後方土地所有權人之年籍、親屬資料均屬個人資料保護法保護範圍，並非陳宜民可任意取得而查證；本案既採減輕被告合理查證之舉證責任標準，而被告受陳情後，已向當地居民查證是否有此傳聞，始陳述「聽說」此情，法院認陳宜民已盡合理查證義務，無故意或過失。

法官審酌陳宜民在記者會上言論，主要在評論原告及高市府拆除太平商場政策之合法性與正當性，此在民主社會屬可受公評之事，此時個人名譽相對言論自由，應為較高程度之退讓，本案應屬言論自由保障範疇，不能認為被告故意或過失不法侵害原告之名譽權。因此駁回原告陳菊之訴。